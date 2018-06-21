وأجاب هييرو، عند سؤاله عن وجود لوكاس فاسكيز في التشكيلة الأساسية ومركز إيسكو خلال الفوز على إيران، والذي ترك إسبانيا تتقاسم صدارة المجموعة 2 مع البرتغال: "أنا المدرب الجديد. أنا مدرب المنتخب الوطني. اعتادوا على ذلك."

وكال هييرو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة يولغن لوبتيغي الأسبوع الماضي المديح للمهاجم دييغو كوستا، الذي أحرز هدف الفوز في الدقيقة 54 وهو الثالث له في البطولة.

وأبلغ الصحفيين بعد المباراة "دييغو ملتزم للغاية. أحرز ثلاثة أهداف في مباراتين، لكنه يستطيع تقديم أفضل من ذلك. إنه يجتهد ويقاتل في الدفاع والهجوم".

كما أشاد مدرب إسبانيا، بنظيره كارلوس كيروش، المدرب الذكي الذي جعل إيران قوية في الدفاع.

وقال: "كارلوس مدرب رائع. قام بعمل مذهل مع إيران وباحترافية حقيقية. إيران ليست سهلة وهو فريق معقد، كنا نعلم مدى صعوبة المباراة".

وتابع: "كانت مواجهة صعبة. من الصعب التسجيل في مرماها. إنه منتخب صعب وقوي من الناحية البدنية".

ومع تقاسم إسبانيا والبرتغال الصدارة ولدى كل منهما 4 نقاط واحتلال إيران المركز الـ3 بثلاث نقاط، والمغرب المركز الأخير بدون رصيد، أشار هييرو إلى أن ذلك أثبت صعوبة المجموعة.