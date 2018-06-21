وقال رونالدو، مسجل الهدف الوحيد في المباراة، التي اختير أفضل لاعب لها: "أنا سعيد جدا. الشيء المهم كان الفوز في المباراة وكسب النقاط الثلاث".

وأضاف: "كنا نعرف أنه في حال خسرنا، قد نواجه خطر الخروج. كنا نعلم أن المغرب سيقدم كل شيء. فوجئنا ببدايتهم للمباراة لأنها كانت قوية جدا".

وتابع في تصريح مقتضب للصحفيين عقب المباراة: "تمكنت من تسجيل هدف، كان ذلك رائعا بالنسبة لي"، مشيرا إلى "أننا نتوقع مواصلة عملنا ومحاولة التحسن في مرحلة المجموعات. اقتربنا من الدور الثاني وبعده سنرى. سنواجه الأمور مباراة بعد مباراة. سنحاول إنهاء الدور الأول في الصدارة".

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد المغرب خسارته الثانية بعد أولى أمام إيران، الجمعة، بالنتيجة نفسها.

وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين في المونديال برصيد 4 أهداف بعد ثلاثيته في مرمى إسبانيا في الجولة الأولى (3-3)، كما بات مع 85 هدفا دوليا، أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.