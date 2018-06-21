وأهدر اللاعب السويسري العديد من النقاط في المجموعة الأولى ورغم أنه أجبر منافسه على خوض شوط فاصل لينتزع المجموعة الثانية إلا أنه استسلم في المجموعة الحاسمة عقب اضاعته لارساله وهو متأخر 2-1 ليخسر المباراة بنتيجة 7-5 و6-7 و6-1.

واقتنص الأميركي كويري، بطل نسخة 2010، ثلاث نقاط متتالية في المجموعة الحاسمة بهدوء ليتأهل لدور الثمانية حيث سيلتقي الفائز من المصنف الأول مارين شيليتش أو جيل مولر.

وتراجع التصنيف العالمي لفافرينكا إلى 261 عقب خروجه من الدور الأول لبطولة رولان غاروس، التي بلغ مباراتها النهائية العام الماضي، لكن النبأ الجيد أن ركبته استعادت قوتها عقب خضوعه لجراحتين في أغسطس آب الماضي.

وبدت ضرباته في المجموعة الثانية قوية وقدم أداء جيدا في الشوط الفاصل لكنه افتقر للحسم ليخسر أمام المصنف الخامس.

وانضم كويري لمواطنه فرنسيس تيافو في دور الثمانية بعد فوزه على الأرجنتيني ليوناردو ماير 6-4 و2-6 و6-4.

وحافظ الفرنسي جيريمي شاردي على عروضه المميزة على الملاعب العشبية وتغلب 7-6 و6-3 على الروسي الشاب دانييل ميدفيديف.