وقال كيروش عقب المباراة "نشعر بالقلق لأن أحد أعضاء جهازنا الفني واجه مشاكل صحية بعد صدور قرار تقنية المساعدة بالفيديو" في الدقيقة 60 من المباراة عندما ألغي هدف إيراني بداعي التسلل.

ولم يحدد المدير الفني البرتغالي هوية عضو الجهاز الفني الذي نقل إلى المستشفى أو طبيعة المشكلة الصحية التي يعاني منها.

وأضاف كيروش "لقد ذهب إلى المستشفى، ونأمل أن يكون كل شيء على ما يرام. صلواتنا له في الوقت الحالي".

وكان المنتخب الايراني متخلفا صفر-1 في الشوط الثاني ونجح لاعب وسطه سعيد عزت اللهي في هز الشباك الإسبانية إثر ركلة حرة جانبية تابعها بقوة داخل مرمى دافيد دي خيا وانطلق فرحا على غرار جميع لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الإيراني، قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل بعد طلبه المساعدة بتقنية الفيديو لتأكيد صحته من عدمها.

وتخلت إيران عن صدارة المجموعة بعدما تجمد رصيدها عند 3 نقاط من فوزها على المغرب 1-صفر في الجولة الأولى، وباتت تتخلف بفارق نقطة واحدة عن المنتخبين الإسباني والبرتغالي الفائز على المغرب بالنتيجة ذاتها اليوم في موسكو.

وتلتقي إيران في الجولة الأخيرة مع البرتغال، فيما تلعب إسبانيا مع المغرب الذي كان أول المودعين للنهائيات بعد خسارتين متتاليتين. ويكفي المنتخبان التعادل لحجز بطاقتي المجموعة إلى الدور الثاني.