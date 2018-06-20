والتقطت عدسات الكاميرا الكلمات التي قالها رونالدو لمدربه فرناندو سانتوس بينما كان متجها إلى غرف الملابس بين الشوطين، وحسب صحيفة "ماركا" فقد خاطب النجم البرتغالي مدربه بالقول : "نحن نلعب بشكل ضعيف. نحن لا نلعب إلا قليلا."

وبعد المواجهة، اعتبر رونالدو أن الفوز على المغرب "كان الأكثر أهمية لكسب النقاط الثلاث"، مشيرا إلى أنه فوجىء" بالمستوى الذي قدمه المنتخب المغربي القوي جدا".

وقال رونالدو الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: "أنا سعيد جدا. الشيء المهم كان الفوز في المباراة وكسب النقاط الثلاث"، مضيفا "كنا نعرف أنه في حال خسرنا، قد نواجه خطر الخروج. كنا نعلم أن المغرب سيقدم كل شيء. فوجئنا ببدايتهم للمباراة لأنها كانت قوية جدا".

وتابع في تصريح مقتضب للصحفيين عقب المباراة "تمكنت من تسجيل هدف، كان ذلك رائعا بالنسبة لي"، مضيفا: "نتوقع مواصلة عملنا ومحاولة التحسن في مرحلة المجموعات. اقتربنا من الدور الثاني وبعده سنرى. سنواجه الأمور مباراة بعد مباراة. سنحاول إنهاء الدور الأول في الصدارة".

وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة، ليكبد المغرب خسارته الثانية بعد أولى أمام إيران الجمعة بالنتيجة نفسها.

وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين في المونديال برصيد أربعة أهداف بعد ثلاثيته في مرمى إسبانيا في الجولة الأولى (3-3)، كما بات مع 85 هدفا دوليا، أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.