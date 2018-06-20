فكلما اقترب رونالدو من منطقة المرمى سمع هتافات: "ميسي .. ميسي"، في أوقات مختلفة من المباراة، حسبما قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وجرت عادة الجمهور في كل مكان يحل فيه رونالدو على محاولة استفزازه بهذا الهتاف، وحدث ذلك آخر مرة في بطولة كأس العالم للأندية التي فاز فيها الفريق الملكي.

وبات المنتخب المغربي لكرة القدم أول منتخب يودع نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، بخسارته أمام نظيره البرتغالي صفر-1، الأربعاء، على ملعب لوجنيكي في موسكو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وانفرد رونالدو بصدارة ترتيب الهدافين في المونديال برصيد 4 أهداف، كما بات مع 85 هدفا دوليا، أبرز هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية.

وفقد أسود الأطلس الأمل بالمنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة للدور المقبل، قبل مباراتهم الأخيرة ضد إسبانيا، الاثنين، بينما وضعت البرتغال قدما في ثمن النهائي بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط.

وكان المنتخب المغربي مطالبا بالفوز للإبقاء على آماله بالتأهل الى الدور الثاني، لكنه مرة أخرى فشل في حسم نتيجة مباراة سيطر على مجرياتها على رغم العدد الكبير للفرص، التي سنحت أمام لاعبيه، خصوصا قائده المهدي بنعطية الذي أهدر فرصتين بارزتين في الدقائق الأخيرة.

وشرب المغرب من نفس الكأس، التي أذاقها للبرتغال قبل 32 عاما عندما تغلب عليها 3-1 في الجولة الثالثة الأخيرة لمونديال 1986 وأطاح بها من الدور الأول في طريقه البلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى والأخيرة.