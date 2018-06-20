وسجلت أوروغواي الهدف في الدقيقة 23 عبر مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز، الذي كان يخوض مباراته الدولية رقم 100.

وكاد لاعب منتخب السعودية هتان باهبري، أن يسدد هدفا قويا في الدقيقة 25، إلا أن حارس مرمى أوروغواي، فيرناندو موسليرا، نجح في التصدي لها.

وأصيب اللاعب السعودي تيسير الجاسم، ليتم استبداله باللاعب حسين المقهوي في الدقيقة 43 من اللقاء.

وبهذه النتيجة، تكون أوروغواي وروسيا قد حققتا فوزين في الجولتين الأوليين، لتضمنا بذلك التأهل قبل الجولة الثالثة التي تقام الاثنين المقبل.

وسيتنافس المنتخبان على صدارة المجموعة في مباراتهما المقبلة، بينما انضمت السعودية ومصر إلى المغرب، كأول ثلاثة منتخبات تودع المنافسة رسميا.