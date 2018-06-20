أبوظبي - سكاي نيوز عربية أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعبي أوروبا تسجيلا للأهداف الدولية بعدما وصل إلى الهدف 85 مع بلاده ومنح التقدم للبرتغال أمام المغرب في كأس العالم لكرة القدم، الأربعاء.