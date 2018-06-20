ويدخل المغرب اللقاء بلا رصيد بعد هزيمته في المباراة الأولى بنيران صديقة أمام إيران 1-0، فيما يسعى البرتغال لأول فوز في المجموعة بعد تعادله 3-3 مع المنتخب الإسباني.

ويحل في صدارة المجموعة الثانية إيران برصيد 3 نقاط ويليها إسبانيا والبرتغال برصيد نقطة واحدة لكل فريق والمغرب في المركز الرابع بلا نقاط.

الشوط الثاني

د56: فرصة خطيرة للمنتخب المغربي يتصدى لها الحارس البرتغالي.

د63: لمسة يد للاعب برتغالي داخل منطقة الجزاء والحكم لا يحتسبها ضربة جزاء للمغرب.

د67: ضربة حرة للمنتخب المغربي يتصدى لها حكيم زياش، لكنه يضعها فوق العارضة.

د69: تغير أول للمنتخب المغربي وتغيير آخر لمنتخب البرتغال.

د73: تغيير ثاني للمنتخب المغربي، والمحاولات مستمرة لإدراك التعادل.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المغرب والبرتغال 1-0 برأسية نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في الدقيقة 4 من الشوط الأول.