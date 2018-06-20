وقال درار: "نحن لدينا مباراة مهمة لخوضها، والخطأ ممنوع علينا فيها".

وحذر النجم المغربي: "صحيح، هو كريستيانو، ومن أقل الفرص يهز الشباك. يجب الانتباه لأنه لاعب عظيم. لكن لديهم أيضا برناردو سيلفا، والكثير من اللاعبين الذين يمكنهم إحداث الفرق. بالطبع يجب أن نكون مركزين بنسبة 100 بالمئة".

من جانبه، أكد الفرنسي هيرفيه رونار مدرب المنتخب المغربي أن "رونالدو "استثنائي" لكن علينا أن نفعل كل شيء لكي لا يكون كذلك في المباراة ".

وفي السياق، ركزت الصحافة العالمية الصادرة، الأربعاء، على مباريات منتخبات المغرب أمام البرتغال وإسبانيا أمام إيران لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم روسيا 2018.