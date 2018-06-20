وتأهلت الإسبانية موغوروزا حاملة لقب ويمبلدون للدور الثاني بعد أن سحقت منافستها الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-1 و6-2 في 59 دقيقة فقط لتواجه التشيكية باربورا ستريتسوفا.

وقدمت التشيكية كفيتوفا حاملة اللقب أداء قويا واقتنصت 26 ضربة ناجحة منها خمس ضربات إرسال ساحقة لتفوز على اللاعبة البريطانية الأولى جوهانا كونتا 6-3 و6-4 وتعزز رصيدها من الفوز في المواجهات المباشرة بين اللاعبتين إلى ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وقالت كفيتوفا (28 عاما) "يمكن توقع خوض بعض المواجهات الصعبة في الدور الأول وهو ما أعتبره أمرا جيدا لأن علينا تقديم أداء رائع منذ البداية".

وستواجه كفيتوفا، الفائزة بلقب ويمبلدون مرتين، الأسترالية داريا غافريلوفا المصنفة 14 عالميا في الدور الثاني.