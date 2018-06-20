وكان الفراعنة خسروا في المباراة الأولى بهدف نظيف أمام الأوروغواي.

وأصبح المنتخب المصري "عمليا" أول المودعين، وتبقى له مباراة ثالثة أمام المنتخب السعودي الذي خسر مباراته الافتتاحية بخماسية أمام روسيا، ويلتقي الأوروغواي يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته، وضعت روسيا قدما في دور الـ16 إذ أصبحت بحاجة لفوز أو تعادل أوروغواي مع السعودية الأربعاء لتضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ورفعت روسيا رصيدها إلى 6 نقاط بعد فوزها في الافتتاح 5-صفر على السعودية متقدمة بثلاث نقاط على أوروغواي التي تغلبت 1-صفر على مصر.

ولم تشفع عودة محمد صلاح إلى صفوف منتخب مصر، لكن النجم المصري سجل أول هدف للفراعنة في كأس العالم منذ هدف مجدي عبد الغني عام 1990.