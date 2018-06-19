وأحرز محمد صلاح أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة الجزاء التي حصل عليها واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 73.

ووضعت روسيا قدما في دور الستة عشر إذ أصبحت بحاجة لفوز أو تعادل أوروغواي على السعودية غدا الأربعاء لتضمن التأهل لأدوار خروج المغلوب.

ورفعت روسيا رصيدها إلى 6 نقاط بعد فوزها في الافتتاح 5-صفر على السعودية متقدمة بثلاث نقاط على أوروغواي التي تغلبت 1-صفر على مصر.

بينما لا تملك مصر والسعودية أي نقاط.

وافتتح أحمد فتحي التسجيل لروسيا بهدف عكسي بعدما فشل في إبعاد تسديدة رومان زوبنين وأضاف دينيس تشيرشيف الهدف الثاني في الدقيقة 59 وبعد ذلك بثلاث دقائق أضاف أرتيم جيوبا هدفا آخر بعد مجهود فردي رائع.