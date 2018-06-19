الدقيقة 61: الهدف الثالث المنتخب الروسي يسجله زويبا

الدقيقة 59: الهدف الثاني للمنتخب الروسي يسجله تشيرتشيف في عفلة دفاعية من الفريق المصري

الدقيقة 57: الدفاع المصري يشتت كرة عرضية خطيرة للمنتخب الروسي

الدقيقة 56: ضغط مصري متواصل بعد محاولة لمحمد صلاح تخرج ضربة ركنية

الدقيقة 52: ضربة ركنية للمنتخب الروسي

الدقيقة 47: هدف للمنتخب الروسي من خطأ للمدافع أحمد فتحي لدى محاولته تشتيت كرة روسية

الدقيقة 45 : نهاية الشوط الأول

الدقيقة 42: محمد صلاح يضع كرة خطيرة قريبة من القائم الروسي

الدقيقة 40: ركنية للمنتخب الروسي يضعها زويبا خارج الملعب

الدقيقة 39: هجوم مصري سريع عبر محمد صلاح تنتهي برأسية لمروان صبحي في يد الحارس الروسي

الدقيقة 35: رأسية من مروان محسن لكن خارج الملعب

الدقيقة 33: مروان يمرر كرة لصلاح أمام المرمى لكن تخرج ضربة ركنية لم يتم استغلالها

الدقيقة 32: المنتخب المصري يستحوذ على الكرة ويحاول فرض أسلوب لعبه

الدقيقة 26: الشناوي ينقذ كرة من رأس زويبا بعد ارتباك دفاعي

الدقيقة 24: تريزيجيه يهدر فرصة مهداة من صلاح ويسدد في الدفاع الروسي

الدقيقة 23: محاولات هجومية مستمرة من الفريق الروسي،

الدقيقة 18: تشيرتشيف يسدد كرة قوية لتمر فوق العارضة المصرية

الدقيقة 17: الشناوي يتلقط ضربة حرة عالية بكل ثقة

الدقيقة 15: تريزيجه ينتقل إلى العمق ويسدد الكرة بشكل خطير لتخرج بجوار القائم وهي الفرصة الخطيرة الأولى للمصريين.

الدقيقة 14: أول ضربة ركنية للمنتخب المصري يحاول معها مروان محسن دون فعالية.

الدقيقة 13: صلاح يحاول المرور في منطقة جزاء روسيا لكن الدفاع يشتتها.

الدقيقة الثامنة: ركلة ركنية لروسيا بعد ضربة حرة أخرها الدفاع المصري إلى خارج الملعب.

الدقيقة السادسة: تسديدة من غلوفين لاعب سيسكا موسكو لكن تخرج بجانب المرمى المصري.

الدقيقة الخامسة: تسدية من المنتخب الروسي تخرج ضربة ركنية.

الدقيقة الأولى: هجوم خاط للمنتخب الروسي عبر تمريرة بينية أعقبها محاولة هجومية مصرية.

وخسرت مصر أولى مبارياتها أمام الأورغواي بهدف نظيف، في حين فازت روسيا على السعودية بخماسية نظيفة.

وعاد المهاجم محمد صلاح هداف المنتخب المصري لتشكيلة الفريق التي ستخوض المباراة أمام روسيا المضيفة في سان بطرسبرج.

وغاب صلاح عن الهزيمة 0-1 امام أوروغواي في المباراة الأولى في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الكتف تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

تشكيلة مصر

وسيحل صلاح بديلا لعمرو وردة في تشكيلة المدرب الارجنتيني هيكتور كوبر التي لم يطرأ عليها أي تغيير آخر.

كما سيشارك طارق حامد ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد فتحي ضمن تشكيلة منتخب مصر بعد تأكد سلامتهم وجاهزيتهم للمشاركة.

وسيلعب المنتخب المصري بالتشكيل التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي وطارق حامد مروان محسن ومحمد صلاح و محمد عبدالشافي ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه.

تشكيلة روسيا

وفي المقابل يلعب المنتخب الروسي الذي يدخل المباراة ومعه ثلاث نقاط من مباراة السعودية، وكله طموح في أن يجتاز المنتخب المصري ليتصدر المجموعة ويضمن التأهل إلى الدور الثاني.

ويأتي تشكيل المنتخب الروسي كالتالي: إيجور أكينفييف في حراسة المرمى، وماريو فيرنانديز، وإيليا كوتيبوف، وسيرغي إيجانشيفيتش، ودينيس تشيريشيف، وإيوري جازينسكي، ورومان زوبنين، وأليكساندر جولوفين، ويوري جيركوف، وأليكساندر ساميدوف، وأرتيم دزيوبا.