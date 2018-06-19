وسجل هدفي اليابان شينجي كاغاوا " في الدقيقة 6 من ركلة جزاء ويويا أوساكو في الدقيقة 73، وخوان فرناندو كينتيرو في الدقيقة 39 هدف كولومبيا التي لعبت بـ10 لاعبين منذ الدقيقة الرابعة إثر طرد لاعب وسطها كارلوس سانشيس.

وكانت اليابان منيت بخسارة مذلة 1-4 في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014 أمام المنتخب الأميركي الجنوبي، الذي بلغ وقتها الدور ربع النهائي قبل أن يخرج على يد البلد المضيف.

كما هي المرة الأولى التي تنجح فيها اليابان في الفوز على منتخب أميركي جنوبي في النهائيات، وخطت خطوة كبيرة في سعيها لبلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الـ 3 في مشاركتها 6 تواليا وفي تاريخها.

وتلتقي بولندا مع السنغال لاحقا في موسكو ضمن المجموعة ذاتها.