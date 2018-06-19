ووقع غريزمان على عقد جديد مع أتليتيكو، الاثنين، ليستمر بصفوفه حتى 2023 بعدما أعلن عن رفض الانضمام لبرشلونة في فيلم وثائقي بعنوان "القرار" من إنتاج شركة كوزموس التي يمتلكها بيكيه.

وقال ميستري خلال مراسم تقديم إيريك أبيدال كمدير رياضي جديد لبرشلونة "مشاركة بيكي في الفيلم الوثائقي أصابت النادي والجماهير بدهشة وانزعاج".

وأضاف "نحترم قرار غريزمان بتجديد عقده مع أتليتيكو، لكننا نأسف لأن أعضاء النادي شعروا بخيبة أمل بسبب طريقة إعلان القرار النهائي."

وأعلن "نتحدث إلى بيكيه داخليا ولن نصدر المزيد من التعليقات بشكل علني".