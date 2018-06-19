وحسب الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء، فقد ألقى مشجعون بأنفسهم فوق سيارة كانت تمر بجانب تجمع المشجعين الخارجين من حانة، في مقاطعة ديفون جنوب غربي إنجلترا.

وذكرت الصحيفة أن سائق السيارة كان على ما يبدو يشق طريقه، عندما اعترضه مشجعون "الأسود الثلاثة".

وبدا أن السائق شعر بالامتعاض من تصرف المشجعين، ولا سيما الأخير الذي ظل فوق مقدمة السيارة، فزاد من سرعة السيارة حتى ألقاه بعيدا عنها.

وفشل المنتخب التونسي، مساء الاثنين، في الصمود أمام نظيره الإنجليزي، وخسر 1-2 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، في ثاني لقاءات المجموعة السابعة من المونديال.