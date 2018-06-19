‏وقال صلاح غالي: "أتمنى أن يتم الله شفاك يا بني، وأن أراك في الملاعب بأفضل صورة وأنت في كامل صحتك".

‏وعن فرص فوز المنتخب المصري في مبارياته بكأس العالم، في ظل عدم مشاركة صلاح كلاعب أساسي، قال غالي: "المنتخب المصري ليس محمد صلاح فقط، فهو يضم لاعبين أقوياء على قدر من المسؤولية، وأتمنى أن يحقق الفوز والتأهل إلى المجموعة الثانية".

‏وتابع: "أدعو الله أن ينجح المنتخب في إسعاد الشعب المصري، فنحن شعب بحاجة فعلا لمثل هذه الفرحة ونستحقها".

‏وأضاف: "لنأمل أن تكون الليلة الفرحة فرحتان، الأولى بعيد الفطر والثانية بتألق المنتخب المصري".

‏وسيواجه منتخب الفراعنة، مساء الثلاثاء، المنتخب الروسي في مدينة سانت بطرسبرغ، بحضور جماهير مصرية غفيرة، تضم نخبة من الفنانين والنجوم المجتمع.