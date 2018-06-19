أبوظبي - سكاي نيوز عربية خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة مصر وروسيا، قال المدير الفني للمنتخب المصري، هيكتور كوبر، إن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في حالة جيدة، إلا أنه لم يؤكد مشاركته في المباراة حتى الآن.