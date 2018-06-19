وأوضح كوبر: "صلاح جاهز تماما لمواجهة روسيا مثلما كان جاهزا لمواجهة أوروغواي"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.
وكشف: "صلاح سيخضع لفحص طبي أخير صباح الثلاثاء وأنا على ثقة كاملة لجاهزيته وقدرته على خوض لقاء روسيا".
وعن خطة مدرب روسيا لإيقاف صلاح، قال المدرب الأرجنتيني: "كل مدرب وله استراتيجيته الخاصة ويجهز لاعيبه وفقا لفلسفته".
وأضاف: "لا يوجد لاعب واحد في الملعب. منتخب روسيا سيلعب ضد منتخب كامل".
وتابع كوبر: "لا أشعر بأي قلق لعدم تسجيل منتخب مصر منذ عدة مباريات. لدينا مجموعة قوية من اللاعبين ونمتلك الرغبة في الفوز وحصد الثلاث نقاط".
وقال: "نلعب بتوازن دفاعي وهجومي أمام أهم المنتخبات العالمية في بطولة كبيرة وكل المباريات صعبة للغاية. الحظ لم يحالفنا أمام أوروغواي ولكنني أثق بأن الفرص ستأتي".