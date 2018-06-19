ووفقا لموقع "الفيفا"، يأمل النني وزملاؤه في تقديم أداء هجوميا ضد أصحاب الأرض في مباراتهم الثانية، حيث يرغبون في تجنب الخروج المبكر كما حدث قبل 28 سنة في إيطاليا 1990.

وقال لاعب أرسنال الإنجليزي: "لم نتأهل إلى كأس العالم بعد غياب طويل لنلعب 3 مباريات فقط ثم نودع النهائيات. لن نغادر روسيا حتى نحقق طموحاتنا وأهدافنا وسننافس على التأهل من المجموعة".

وأضاف: "كل تركيزنا منصب على مباراة روسيا المصيرية التي تعتبر المواجهة الأصعب والأهم حاليا بالنسبة لنا. ولكن جميع اللاعبين في حالة عالية من التركيز والأجواء مناسبة واهتمام الجميع منصب على عبور عقبة المنتخب الروسي ونؤمن بقدرتنا على ذلك".

وتابع النجم المصري: "نعلم مدى صعوبة المباراة لأنها مع صاحب الأرض المدعوم بالآلاف من الجماهير الروسية. نحن نعي ذلك جيدا وليس لدينا خيار آخر غير الفوز وهو ما يتطلب منا الهدوء والتركيز لنحصد ما نريد".