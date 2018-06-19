وفشل المنتخب التونسي في الصمود أمام منتخب إنجلترا، وخسر 1-2 بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، الاثنين، في ثاني لقاءات المجموعة السابعة من مونديال روسيا 2018.

إلا أن مشجعي المنتخب التونسي كان لهم رأي آخر بعد المباراة، وواصلوا الاحتفال بالهدف الوحيد، الذي حققه أول منتخب عربي (السعودية ومصر والمغرب وتونس) المشاركين بالمونديال.

وسجل لاعب "نسور قرطاج" المحترف في صفوف النصر السعودي، فرجاني ساسي، هدف تونس الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليصبح بذلك أول لاعب عربي يسجل هدفا في كأس العالم 2018.

ولم تقتصر احتفالات المشجعين التونسيين على ما بعد المباراة، بل سبقت انطلاق المباراة نفسها بساعات، ونقلت مراسلة "سكاي نيوز" احتفالات المشجعين بـ"بالنصر" على منتخب إنجلترا بالقرب من ملعب فولغوغراد أرينا.

وأجرت مراسلة "سكاي نيوز" أندرا برادي، مقابلات مع أنصار المنتخب التونسي قبل انطلاق المباراة بينما كانوا مفعمين بروح النصر كما لو أنه منتخبهم فاز بالمباراة بالفعل.

وباستثناء المنتخب السعودي، الذي تلقى خسارة ثقيلة بخماسية نظيفة في لقاء الافتتاح أمام البلد المضيف، خسرت مصر والمغرب وتونس بفارق هدف واحد سجل في الدقائق الأخيرة من لقاءاتها أمام أوروغواي وإيران وإنجلترا على الترتيب.