وقالت ناطقة باسم الشركة "نحترم المعتقدات الدينية لجميع اللاعبين وعملنا مع فيفا (الاتحاد الدولي) لوضع إجراءات للاعبين الراغبين بعدم الظهور مع علامة بدوايزر لأسباب دينية".



وكان حارس الأهلي الشناوي (29 عاما) رفض تسلم الجائزة بعد اختياره أفضل لاعب في مباراة مصر والأوروغواي (صفر-1) الجمعة في إيكاترينبورغ ضمن المجموعة الأولى.



وأضافت المتحدثة باسم الشركة الأميركية "اللاعبون الذين يحرزون جائزة أفضل لاعب في المباراة ويرفضون جائزة "باد" سيحصلون على كل التقدير كما هو حال محمد الشناوي. تهانينا له على أدائه".