ويتصدر المجموعة منتخب بلجيكا، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على بنما في وقت سابق، الأحد.

ويبدأ منتخب "نسور قرطاج" المباراة بتشكيلة مكونة من:

معز حسن، ياسين مرياح، صيام بن يوسف، ديلان برون، علي معلول، إلياس السخيري، أنيس بدري، فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف، وهبي خزري، نعيم سليتي.

أما منتخب "الأسود الثلاثة" فيبدأ اللقاء بالتشكيلة الآتية:

جوردان بيكفورد، كايل والكر، جون ستونز، هاري ماغواير، كيران تريبير، ديلي ألي، جوردان هندرسون، جيسي لينغارد، أشلي يونغ، رحيم سترلنغ، هاري كين.

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ق26: أول تسديدة خطيرة لتونس على مرمى بيكفورد من ساسي، لكن الدفاع يحولها إلى ركنية.

ق23: هفوات دفاعية قاتلة من الخط الخلفي لتونس.. لينغارد يضيع هدفا مؤكدا بعد عرضية وصلته داخل منطقة الجزاء.

ق22: ركنية أولى لتونس بعد انطلاقة مميزة من برون.

ق17: تسديدة قوية من هندرسون لكن بن مصطفى يتصدى لها ببراعة.

ق14: خسارة كبيرة لمنتخب تونس.. الحارس المتألق معز حسن يغادر الملعب مصابا في أول تغيير اضطراري لتونس، وفاروق بن مصطفى يحل بدلا منه.

ق11: هاري كين يسجل الأول لمنتخب إنجلترا.. معز حسن يتألق ويتصدى لرأسية من ماغواير لكن الكرة تسقط أمام مهاجم توتنهام الذي يسكنها الشباك بسهولة.

ق10: تونس يدخل اللقاء ويمسك بالكرة ولاعبوه يتناقلونها لكسب الثقة.

طوفان هجومي إنجليزي في بداية المباراة التي لم تعرف فترة جس النبض.

ق4: سترلنغ يضيع هدفا مؤكدا بعد عرضية من لينغارد، لكن تسديدة لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي تخطئ المرمى.

ق2: حسن يتألق مجددا وينقذ مرماه من رأسية خطيرة.

ق2: معز حسن يتألق ويتصدى لهدف مؤكد من لينغارد بعد تسديدة من مدى قريب.

الحكم الكولومبي فيرمار رولدان يطلق صافرة البداية.