وواجهت بلجيكا مقاومة كبيرة من البنميين خلال الشوط الأول، الذي قدم فيه ممثل الكاريبي أداء قويا ومتماسكا، في مدينة سوتشي جنوب روسيا.

إلا أن بنما لم تصمد كثيرا في الشوط الثاني، حيث افتتح دريس ميرتينس التسجيل بعد دقيقتين من انطلاق الشوط من تسديدة هائلة، قبل أن يضيف المهاجم روميلو لوكاكو ثنائية في الدقيقتين 69 و75.

وتعد هذه النتيجة ثاني أكبر نتيجة في المونديال حتى الآن، بعد فوز روسيا على السعودية بالافتتاح بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

وبهذه النتيجة تتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 3 نقاط، قبل مواجهة أنجلترا وتونس في وقت لاحق اليوم.

وتواجه بلجيكا تونس، بينما تلتقي بنما مع إنجلترا، في الجولة الثانية من المنافسات.