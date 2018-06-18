وأشارت صحيفة "ليبرو" الإيطالية إلى أن رونالدو يتجهز للانتقال لصفوف مانشستر يونايتد بعد المونديال، وأنه اتخذ قرارا نهائيا بترك فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني.

كما قالت الصحيفة إن باريس سان جرمان الفرنسي قد يدخل على الخط للتوقيع مع اللاعب، ولكن قانون اللعب المالي النظيف قد يحول دون ذلك.

وجاءت تصريحات رونالدو التي لمحت بالرحيل، بعد نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي فاز به ريال مدريد على حساب ليفربول الإنجليزي، لتثير الإشاعات والتوقعات بمغادرة النجم البرتغالي لقلعة "الملكي".

وقالت أنباء إن ريال مدريد رفض التفاوض مع رونالدو حول زيادة كبيرة في راتبه الأسبوعي، وهو ما قد يدفع به للبحث عن رحلة جديدة.