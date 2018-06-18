وتلتقي روسيا صاحبة الضيافة مع مصر في سان بطرسبرغ، بعد فوزها 5-صفر على السعودية في لقاء الافتتاح، لتتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن أوروغواي، التي هزمت "الفراعنة" بهدف نظيف.

وقال تشيرتشيسوف، الاثنين: "نجهز أنفسنا ونتدرب وفقا للخطة. ندرس مصر ويجب أن نستغل نقاط الضعف لديها".

وفضلت مصر عدم الدفع بصلاح في مباراتها الأولى عندما خسرت في اللحظات الأخيرة أمام أوروغواي، ويحتاج فريق المدرب هيكتور كوبر للفوز على روسيا للاحتفاظ بفرصه في العبور لدور 16، وقد يعتمد المدير الفني الأرجنتيني على صلاح في لقاء روسيا في حال حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

ووصل صلاح، الذي سجل 44 هدفا مع ليفربول في الموسم الماضي وقاده لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكأس العالم متأثرا بإصابة بالكتف، ولم يشارك أمام المرشحة الأولى لتصدر المجموعة، وتأثرت مصر بغياب المهاجم البارز الذي سجل 33 هدفا في 57 مباراة دولية.

وكان صلاح هداف مصر في تصفيات كأس العالم بخمسة أهداف في الدور الثالث، منها هدف الفوز الحاسم في اللحظات الأخيرة بمباراة الكونغو، ليقود مصر للنهائيات بعد غياب 28 عاما.

وأضاف تشيرتشيسوف: "كل فريق يملك لاعبين يجب توخي الحذر أمامه، منتخب مصر يتحلى بالتوازن، وصلاح هو الأقوى بهذا الفريق بالتأكيد ونحن نتفهم هذا. لكننا لا نلعب ضد لاعب واحد فقط ويجب أن نضع في الاعتبار بقية اللاعبين وأن ندرك قدراتهم، وسنرى ما سيحدث غدا".

وتابع: "يجب أن نترك الفوز الأول وراء ظهورنا فقد أصبح من الماضي، ولنبدأ صفحة جديدة، وأتمنى النجاح في سان بطرسبرغ. أثق في الفريق واللاعبين ولدي إجابة بسيطة: نحن جاهزون لإيقاف صلاح وأتمنى أن نفعل هذا".