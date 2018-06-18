وخسرت البرازيل آخر مباراتين لها على أرضها في نسخة 2014، وذلك 1-7 أمام ألمانيا في الدور قبل النهائي، ثم اتبعتها بالخسارة صفر-3 أمام هولندا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وعقب تعادلها 1-1 مع سويسرا في المباراة الافتتاحية للمجموعةالخامسة أمس، بات على البرازيل الفوز على كوستاريكا الجمعة المقبل، إذا ما أرادت تجنب معادلة المسيرة السيئة التي مرت بها في السبعينيات من القرن الماضي.

وفي عام 1974، خسرت البرازيل صفر-2 أمام هولندا، وصفر-1 أمام بولندا في مباراتين متتاليتين.

وتواصلت المسيرة التي لم تفز فيها البرازيل إلى نسخة 1978، عندما تعادلت في أول مباراتين بنتيجة 1-1 أمام السويد وسلبيا مع إسبانيا.

وأنهت البرازيل هذه السلسلة بالفوز 1-صفر على النمسا، لكنها فشلت في الفوز باللقب في العام ذاته.

وتأمل البرازيل، التي فازت في 17 من بين 22 مباراة لها تحت قيادة المدرب تيتي، في الارتقاء لمستوى التوقعات، باعتبارها من المرشحين لحصد اللقب وذلك عندما تواجه كوستاريكا.