وللمرة الأولى على مرّ تاريخ المونديال، تفشل منتخبات الأرجنتين والبرازيل وألمانيا جميعها في تحقيق الانتصار بمبارياتهم الافتتاحية، حيث سقطت ألمانيا في فخ الهزيمة أمام المكسيك، وهُزمت بنتيجة 0-1 في موسكو، تلاها فشل البرازيل في الانتصار على سويسرا، والاكتفاء بالتعادل 1-1، مساء الأحد.

وتأتي هذه النتيجة بعد تعادل الأرجنتين، بقيادة نجمها ليونيل ميسي، مع أيسلندا بنتيجة 1-1 السبت.

وتعود آخر مرة فشل أحد من "الثلاثي المرعب" في تحقيق الانتصار في المباراة الافتتاحية إلى عام 1990، عندما هُزمت الأرجنتين في أول لقاء لها بالبطولة أمام الكاميرون.

ولم يسبق لهم مجتمعين أن فشلوا في تحقيق الانتصار في انطلاق مبارياتهم في المونديال حتى مساء الأحد، مما يدعو للتنبؤ بمونديال قد تسوده المفاجآت.

الأحصنة السوداء

ولم يظهر أي من الفرق المرشحة للقب بشكل قوي، فحتى فرنسا المدججة بالمواهب، حققت فوزا صعبا على أستراليا، فيما تعادلت إسبانيا والبرتغال بنتيجة 3-3.

ومن الفرق التي أظهرت أداء صلبا وواعدا هي فرق أوروبا الشرقية، كرواتيا وصربيا وروسيا، بالإضافة إلى المكسيك التي قهرت الألمان.

وسيكشف المونديال عن آخر مجموعتين في البطولة الاثنين والثلاثاء، والتي تضم فرقا قد تؤثر على مسار المونديال الروسي، مثل إنجلترا وبلجيكا وبولندا وكولومبيا.