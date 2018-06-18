وأوضح سيلفا البالغ من العمر 22 عاما في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن البرتغال أقوى من المغرب إذا ما قمنا بمقارنة بين المنتخبين"، محذرا في الوقت نفسه من أن المباراة "لن تكون سهلة"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وأضاف لاعب ميلان الذي كان ضمن البدلاء على مقاعد الاحتياط في مباراة فريقه أمام إسبانيا لكنه قد يشارك كأساسي ضد المغرب: "لست بصدد القول إن المهمة ستكون سهلة، يتعين علينا احترام كل المنتخبات، ليست هناك مباراة سهلة في كأس العالم".

وعلّق سيلفا على مباراة المغرب أمام إيران قائلا: "الجميع يعرف المغرب، أغلب اللاعبين ولدوا في أوروبا، وكان من الوارد أن تكون نتيجة مباراتهم ضد إيران مختلفة".

وتمكنت البرتغال في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية التي تعد الأصعب في المونديال، من فرض التعادل 3-3 على إسبانيا بفضل "هاتريك" أفضل لاعب في العالم خمس مرات كريستيانو رونالدو، بينما خسر المغرب بصعوبة بالغة أمام إيران صفر-1، بهدف لمهاجمه عزيز بوحدوز خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.