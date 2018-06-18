وأرجعت الشبكة الزلزال إلى قفزات مشاهدي المباراة وضرب أقدامهم بالأرض خلال الاحتفالات الكبيرة في العاصمة.

ونقلت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن شبكة الرصد الزلزالية قولها إن حساسين التقطا مؤشرات لحدوث زلزال اصطناعي، مع تسراع في حركة طبقات الأرض.

وكان النجم لوزانو صاحب هدف الفوز على المنتخب الألماني قد علّق على إنجاز فريقه قائلا: "لا أعرف ما إذا كان هذا هو أهم انتصار في تاريخ منتخب المكسيك لكنه بلا شك يعد علامة فارقة بالنسبة لنا".

وفي المقابل لم يخف مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف إحباطه، وقال إن فريقه لعب "بشكل سيء للغاية" في الشوط الأول من المباراة، وأضاف: "لم نكن قادرين على فرض طريقتنا المعتادة في اللعب، ولم تكن هجماتنا فعالة. مباراتنا القادمة ضد السويد ستكون حاسمة بالنسبة لنا وعلينا الفوز بها".

وفي حال انتقلت ألمانيا إلى الدور الـ (16) وهي تحتل المركز الثاني في المجموعة، فقد تواجه البرازيل في نهائي مبكرا، حيث ستكون الفرصة مثالية أمام البرازيليين للانتقام من الهزيمة المهينة 7-1 أمام المانشافات على أرضهم في عام 2014.