وتقدم الجائزة شركة "بدوايزر" الأميركية لصناعة المشروبات الكحولية، وقد حصل الشناوي على لقب الأفضل في لقاء مصر وأوروغواي بالمجموعة الأولى، ونال حاريث اللقب ذاته في لقاء المغرب وإيران.

إلا أن الشناوي رفض استلام الجائزة بسبب رعاية شركة خمور لها، مما دفع الفيفا فيما يبدو إلى حذف صورة الزجاجة التي تظهر إلى جانب أي لاعب في حال فوزه بلقب الأفضل في أي مباراة، إذا كان الفائز مسلما.

ورغم تتويج النجمين المصري والمغربي بجائزة الأفضل في لقاءين، فإن منتخبي "الفراعنة" و"أسود الأطلس" خسرا المباراتين الافتتاحيتين أمام أوروغواي وإيران على الترتيب.