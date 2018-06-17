وأبدى معلول تفاؤله بفوز تونس على إنجلترا التي تخوض مونديال روسيا بتشكيلة شابة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام فريقه لبلوغ الدور ثمن النهائي وربما ربع النهائي، متسائلا: "ولم لا؟ فريقنا جاهز"، مستندا إلى مباراتيه الاستعداديتين الأخيرتين.

وقال المدرب التونسي: "لعبنا جيدا في المباريات الودية. قدمنا مباريات جيدة ونتوقع أن نقوم بالأمر ذاته هنا (في روسيا)".

واعتبر معلول أنه إذا أراد لاعبوه تحقيق نتيجة جيدة ضد إنجلترا، عليهم مراقبة ديلي آلي، معترفا أنه معجب كثيرا بلاعب توتنهام البالغ 22 عاما لأنه "لاعب رائع. إنه لاعب وسط لكن بإمكانه اللعب أينما كان: وسط، مهاجم، لاعب وسط في العمق، وحيدا في المقدمة أو على الطرف في الجهة اليسرى".

وواصل: "ندرك مدى سهولة أن يجد آلي و(هاري) كين بعضهما في الملعب ومدى التفاهم بينهما (يلعبان معا في توتنهام)، فعلينا بالتالي أن نفرق بينهما"، متحدثا مجددا عن آلي الذي "تعود خطورته بالنسبة لي للطريقة التي يقرأ بها المباراة وتمريرته الأخيرة".