وسجل الهدف المكسيكي هيرفينغ لوسانو في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة سريعة، ليكبد المانشافت خسارته الأولى في مباراة افتتاحية له في كأس العالم منذ خسارته أمام الجزائر 1-2 في مونديال إسبانيا 1982.

وبدا دفاع "المانشافت" ضعيفا في مناسبات عدة في أول نصف ساعة، ولم تكن مفاجأة عندما ترك خافيير هرنانديز المدافع ماتس هاملز يلهث خلفه ليمرر الكرة إلى لوسانو الذي راوغ مسعود أوزيل، وسدد بقوة في المرمى لتنطلق احتفالات مجنونة باستاد "لوجنيكي".

وكادت ألمانيا تدرك التعادل في نهاية الشوط الأول عندما لمست كرة توني كروس من ركلة حرة العارضة بعدما أنقذها الحارس جويرمو أوتشوا وسيطرت على المباراة بعد مشاركة ماركو رويس بعد مرور ساعة من اللعب وزاد من سرعة الفريق.

وعلى الرغم من ضغطها المتواصل لم تصل للمرمى ولم تهدد لمستها الأخيرة السيئة مرمى أوتشوا حيث صمدت المكسيك لتحقق فوزها الثاني على المانيا في 12 مباراة.