وانتهت المباراة بفوز صربيا بهدف وحيد لنجمها ألكسندر كولاروف، لكنها لم تخل من لحظات عنف واشتباكات بين اللاعبين.

وكان ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لانتزاع الكرة من لويس مارين مساعد مدرب كوستاريكا، بعد خروجها خارج الخطوط، حين اشتعل الموقف فيما يشبه المعركة.

وبدا تصرف اللاعب الصربي غريبا بالنظر إلى تقدم فريقه بهدف وقتها، مما ينفي عن إداري المنتخب الكوستاريكي محاولة تعطيل اللعب، لكن محاولته أثارت الجالسين على مقاعد الاحتياطي فهبوا لنجدة مساعد مدربهم، مما كاد يشعل معركة حقيقية.

ودفع أحد لاعبي كوستاريكا ماتيتش بكلتا يديه، في وقت افتقد الصربي أي معاونة من زملائه، ليبدو وحيدا في المعركة التي تدخل الحكم الرابع لإيقافها.

واستؤنفت المباراة عقب الواقعة الغريبة، فيما لم يحصل فيديتش حتى على بطاقة صفراء.