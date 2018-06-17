واحتاج صلاح لمساعدة زملائه لارتداء قميص التدريب، أثناء مران المنتخب المصري، كما أظهرت صورا له يشير لكتفه، وهو مكان إصابته التي حرمته من المشاركة في مباراة الفريق الافتتاحية أمام أوروغواي.

وظهر اللاعبان محمود حسن "تريزيغيه" وأحمد فتحي يساعدان صلاح على ارتداء القميص، فيما بدا الحارس المتألق محمد الشناوي مبتسما، وهو يشاهد الموقف.

وخاض منتخب مصر بمشاركة نجمه محمد صلاح الذي يتعافى من إصابة قوية في الكتف، تمرينه الأخير في غروزني الاحد قبل انتقاله إلى سان بطرسبرغ لملاقاة المضيفة روسيا الثلاثاء في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

ولا يزال صلاح (26 عاما) يكافح للعودة إلى المباريات بعد اصابته بالتواء في المفصل الترقوي في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين فريقه ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في 26 مايو، بعد تدخل عنيف من المدافع سيرخيو راموس.

وشارك صلاح في التمرينات على ملعب "أحمد أرينا" في غروزني الأحد، وأنهاها بـ "تقسيمة" مع التشكيلة الاحتياطية التي لم تخض مباراة أوروغواي.

وخسرت مصر الجمعة صفر-1 بهدف قاتل في الدقيقة 89، بعدما قدم لاعبو المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر أداء منضبط.