ورغم حصوله وتنفيذه بنجاح لركلة الجزاء التي منحت فرنسا التقدم، بعد الاستعانة بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى في تاريخ النهائيات، عجز الدولي الفرنسي عن التعامل مع الرقابة الدفاعية التي فرضها الأستراليون في المباراة الأولى للفريقين في المجموعة الثالثة.

وبدأ غريزمان مستاء، عندما قرر ديشان استبداله في الدقيقة 70 بمهاجم تشلسي الإنجليزي أوليفييه جيرو.

وفي حديثه للقناة الفرنسية "تي إف 1"، حث ديشان مهاجمه على الارتقاء بمستواه، مضيفا "أنطوان هو أنطوان، هو قائد هجومنا وسيبقى كذلك. ربما كان أقل مستوى (من المعتاد)".

ويأمل الفرنسيون من نجم أتليتكو مدريد في قيادة "الديوك" إلى الأدوار النهائية والمنافسة على لقب المونديال.

وسجل غريزمان 21 هدفا بقميص المنتخب الوطني، بينها 5 خلال كأس أوروبا 2016 التي وصلت فيها فرنسا إلى النهائي على أرضها، قبل الخسارة أمام البرتغال صفر-1.