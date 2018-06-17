أبوظبي - سكاي نيوز عربية فاز المنتخب الكرواتي لكرة القدم على نظيره النيجيري 2-صفر، السبت، في كالينينغراد في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مونديال روسيا 2018.
وسجل أوغينيكارو ايتيبو (32 خطأ في مرمى منتخب بلاده) ولوكا مودريتش (71 من ركلة جزاء) هدفي كرواتيا.
وشهدت المجموعة في وقت سابق السبت، سقوط الأرجنتين في فخ التعادل 1-1 مع ايسلندا، في مباراة أهدر فيها النجم ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الثاني.
وتصدرت كرواتيا الترتيب بثلاث نقاط ثم الأرجنتين وآيسلندا بنقطة وأخيرا نيجيريا بدون نقاط.