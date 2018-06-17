أبوظبي - سكاي نيوز عربية فاز المنتخب الكرواتي لكرة القدم على نظيره النيجيري 2-صفر، السبت، في كالينينغراد في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة من مونديال روسيا 2018.