وفي الوقت الذي تألق فيه منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام إسبانيا، الجمعة، عندما سجل ثلاثية تاريخية (3-3)، أهدر ليونيل ميسي ركلة جزاء كان من الممكن أن تمنح التقدم لمنتخب بلاده، تصدى لها الحارس الآيسلندي هانيس هالدورسون في الدقيقة 64.

وقال ميسي: "أشعر بمرارة عدم القدرة على كسب النقاط الثلاث، لأنني أعتقد أننا كنا نستحق ذلك"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس

وأضاف "إهدار ركلة الجزاء آلمني.. أشعر بالمسؤولية لعدم القدرة على كسب النقاط الثلاث. ليس لدي شك بأن تسجيل تلك الركلة كان سيغير كل شيء."

وأضاف نجم برشلونة الإسباني: "كان الأمر صعبا، ولم يرغبوا (الآيسلنديون) في اللعب، لم تكن لدينا مساحات لخلق المشاكل لهم. حاولنا اللعب بطريقة سريعة جدا، لكننا لم نجد المساحات التي أغلقت بشكل جيد"، لافتا إلى أن "بدء (المنافسة) بالفوز مهم دائما".

وتابع: "سجلنا مبكرا ففتحوا اللعب قليلا، وأعتقد أنه كان يتعين علينا وقتها خلق المزيد من الفرص (للتسجيل)، لأنهم أغلقوا كل المنافذ في الشوط الثاني".

وينتظر الأرجنتينيون الكثير من نجمهم ميسي في المونديال الحالي، بعد الفشل في 3 مباريات نهائية في الأعوام الثلاثة الأخيرة (مونديال 2014 وكوبا أميركا 2015 و2016)، خصوصا وأنه غالبا ما يتعرض لانتقادات بسبب أدائه مع المنتخب الوطني الذي لم يحرز معه أي لقب كبير.

وأوضح أفضل لاعب في العالم خمس مرات، أنه "رغم أنه لا يزال بإمكاننا دائما التحسن، فقد كنا نستحق الفوز ولم نكن نتوقع أن نبدأ المنافسة بنقطة في المباراة الأولى. ولكن هذه هي المباراة الأولى، لا أحد يعطي أي شيء".

وأضاف: "هذه نهائيات عالمية صعبة جدا. يجب أن نستمر (...) سنحاول الانتقال إلى شيء آخر، لدينا يوم آخر للراحة وبدء الاستعداد للمباراة (المقبلة) ضد كرواتيا في 21 يونيو".

وسجل ميسي الذي سيحتفل قريبا بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، خمسة أهداف في ثلاث نسخ من المونديال (2006، 2010، و2014).