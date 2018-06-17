وقال تيتي : "ليس جاهزا بنسبة 100% في الوقت الحالي (نيمار). ولكنه يملك مؤهلات بدنية خاصة، السرعة على الخصوص. إنه سريع دائما، لم يفقد سرعته ولكنه ليس جاهزا بنسبة 100 بالمئة"، وفق "فرانس برس".

وتستهل البرازيل مشوارها في مونديال روسيا، الأحد، عندما تواجه سويسرا، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا صريبا وكوستاريكا.

وأضف مدرب المنتخب البرازيلي: "أتمنى أن يكون في مستواه الأحد. على كل حال، بإمكانه اللعب".

وتعرض نيمار لكسر في مشط قدمه اليمنى في 26 فبراير الماضي في مباراة مع فريقه باريس سان جرمان أمام مرسيليا في الدوري الفرنسي، خضع بعدها لعملية جراحية وغاب عما تبقى من موسم فريق العاصمة الفرنسية.

وعاد نيمار إلى المستطيل الأخضر في الأسابيع الأخيرة، وشارك مع بلاده في مباراتين وديتين ضد كرواتيا والنمسا، أثبت خلالهما أن قدمه بخير، وأن موهبته لم تتأثر.