وأصبح ميسي أول من يضيع ركلة جزاء في كأس العالم 2018، بينما كان منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو أول من يسجل من ركلة جزاء في نفس البطولة.

وكان رونالدو سجل الهدف الأول للبرتغال أمام إسبانيا من ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 يوم أمس الجمعة، في حين فشل ميسي في إنقاذ الأرجنتين بإهداره ركلة جراء أمام آيسلندا لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وأصبح رونالدو، بعد مباراة الأمس التي سجل فيها أول هاتريك له في كأس العالم، حديث الساعة، وخاصة بعد احتفاله الغريب بعد هدفه الأول، لاعتقاد كثيرين بأنه سخر من خلاله من غريمه ميسي.

وبعد أن سدد رونالدو هدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ركض نجم البرتغال وأدى قفزته الشهيرة، ثم أمسك بذقنه وكأنه "يقلد شكل الماعز".

وكان ميسي قد شارك في جلسة تصوير مع أديداس مع مجموعة من الماعز، في إشارة إلى أنه "أفضل لاعب في على مر العصور".

يذكر أن ماعز بالإنجليزية تعني (Goat)، وفي عالم الرياضة تعتبر الكلمة اختصارا لـ "الأفضل على مر العصور" (Greatest Of All Times).

وبدا أن إمساك رونالدو بذفنه بهذه الطريقة، وكأنه يعني أنه هو "الأفضل على مر العصور" وليس ميسي.