ورسم الشبان ابتسامة عريضة على وجه صلاح من خلال الاحتفال بعيد ميلاده السادس والعشرين الذي يصادف في 15 يونيو، بكعكة تزن 100 كلغ وتحمل العلم المصري وحذاء ذهبيا.

وابتسم صلاح وعانق زملاءه على وقع أغنية "عيد ميلاد سعيد" باللغتين الإنجليزية والعربية، قبل أن يطفئ الشموع ويتوجه إلى غرفته.

وخسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام أوروغواي، الجمعة، بهدف في آخر دقيقة من زمن المباراة، وسيواجه منتخب روسيا الثلاثاء المقبل.

وأصيب صلاح، الذي سجل 44 هدفا لليفربول في الموسم الماضي، في أربطة الكتف في المباراة التي خسرها فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي.

وبقي صلاح على دكة الاحتياط خلال مباراة مصر مع أوروغواي على ملعب إيكاترينبرغ.