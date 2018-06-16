وخسرت منتخبات السعودية ومصر والمغرب في مبارياتها الأولى، وأخفقت في إحراز أي هدف في مرمى المنتخبات المنافسة.

وكانت السعودية المنتخب العربي الأول الذي مني بخسارة ثقيلة أمام روسيا (5-صفر)، الخميس، في المباراة الافتتاحية للمونديال أمام روسيا صاحبة الأرض والجمهور.

وتلعب مصر والسعودية في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا والأوروغواي.

و الجمعة، منع الحظ العاثر الفراعنة من إكمال مباراة قوية كانت ستنتهي بالتعادل السلبي أمام أوروغواي، لكن ضربة رأس سددها خيمنيز في الدقيقة 90 أطاحت بالنقطة الأولى التي كان يحتاجها الفراعنة لتعزيز موقفهم بالمباريات القادمة أمام روسيا والسعودية. وانتهى اللقاء بهدف دون رد لصالح أوروغواي.

وكان الأمر أكثر مرارة عربيا، بالنسبة لمنتخب المغربي، إذ خسر "أسود الأطلس" مباراتهم الأولى أمام إيران بهدف أحزره خطأ المدافع البديل عزيز بوحدوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر المغاربة 4 فرص على الأقل في الشوطين الأول والثاني، كادت أن تقلب النتيجة أمام المنتخب الإيراني الذي امتاز أداؤه بالخشونة حيث نال 3 من لاعبيه بطاقات صفراء.

وستصعب هذه الهزيمة المهمة أمام "أسود الأطلس"، ذلك أن المواجهات الأخرى التي تنتظره أمام منتخبات قوية، هي إسبانيا والبرتغال.

وتتجه الأنظار نحو المنتخب التونسي لتحقيق اختراق عربي في مونديال روسيا، إذ من المقرر أن تواجه إنجلترا، الاثنين المقبل، في مستهل مباريات المجموعة السابعة.