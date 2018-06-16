وقال كوبر: "قدمنا أداء كبيرا في المباراة وكان بالإمكان الخروج أفضل، ولكننا لم ننجح في الاستفادة من الفرص التي صنعناها".

وحول غياب النجم المصاب محمد صلاح، قال: "أنا أتخذ قرار المشاركة دوما. أمس كنا متأكدين أنه سيكون قادرا على اللعب. في نهاية التمرين فحصه الأطباء وكانت هناك شكوك حول سقوطه أرضا أو تعرضه لضربة من الخصم. لم نرد المخاطرة لأننا نريده في كامل لياقته في مباراتي روسيا والسعودية".

أما الحارس محمد الشناوي، الذي توج بلقب أفضل لاعب في المباراة، فقال: "أود أن أشكر كل اللاعبين في الفريق. لقد قاموا بكل ما يمكن القيام به ونفذوا الخطة التي وضعها المدرب هكتور كوبر. كان يمكن أن نخرج بنتيجة أفضل".

لاعب الوسط محمود حسن "تريزيغيه"، الذي قدم أداء جيدا جدا في المباراة، علق على غياب صلاح بالقول: "عدم وجود صلاح في الملعب صعب علينا الأمور، أعتقد بأن فرصنا قائمة بالتأهل للدور الثاني"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "لعبنا مباراة رائعة ولكن الحظ لم يكن بجانبنا كي نحقق نتيجة إيجابية، مع نهاية المباراة جاء الهدف في الدقيقة الأخيرة وتأثرنا بذلك. كوبر طالبنا بعد المباراة بأن نرفع رؤوسنا لأننا كنا على قدر المسؤولية وفعلنا ما في وسعنا لكن النتيجة لم تنصفنا".

وحول إصابة لاعب الوسط طارق حامد بكدمة في ظهره، وإمكانية المشاركة ضد روسيا، قال: "لا أعرف حتى الآن، سأخضع لبعض الفحوصات الطبية ولنرى بعدها ماذا سوف يحدث. أشعر بآلام شديدة وأتمنى أن تكون إصابة خفيفة في النهاية".

أما القائد والظهير أحمد فتحي، فقال: "الخسارة تصعب عملية التأهل قليلا، وسنخوض مباراتين صعبتين لكننا سنفوز بهما ونتأهل إلى الدور التالي".