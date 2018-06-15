وأجمع المصريون والمغردون على موقع تويتر، بأن الشناوي كان بطل المباراة بلا منازع.

وقال الشناوي عند تسلم الجائزة: " أود أن أشكر كل اللاعبين في الفريق. لقد قاموا بكل ما يُمكن القيام به ونفّذوا الخطة التي وضعها المدرب هيكتور كوبر. كان يمكن أن نخرج بنتيجة أفضل."

وقدم المنتخب المصري أداء قويا حيث سيطر على الكرة في 43 بالمئة من مجريات المباراة، وصمد إلى الدقيقة 90 حين أحرز خوسيه خيمنيز هدفا بكرة رأسية من ركلة حرة.

وأنقذ الشناوي فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.

وغاب عن المباراة النجم محمد صلاح بسبب الإصابة، وبدا متأثرا للهزيمة بعد نهاية المباراة.

وتلعب مصر في الجولة الثانية مع روسيا في سان بطرسبورغ في 19 يونيو وأوروغواي مع السعودية في 20 منه في روستوف أون دون.

وتتصدر روسيا المجموعة بعد فوز كبير في المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة على السعودية، تليها أوروغواي بنفس رصيد النقاط (3 نقاط) ثم مصر ثالثا والسعودية رابعا.