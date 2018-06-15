تفاصيل المباراة

د33: المغربي كريم الأحمدي يتلقى بطاقة صفراء

د29: أمين حارث يسدد ضربة من منطقة الجزاء والحارس الإيراني علي رضا بیرانوند يتصدى لها

د22: تسديدة مغربية قوية بقدم يونس بلهندة تصطدم بلاعب دفاع إيراني

د20: هجمة إيرانية مرتدة تصدى لها الدفاع المغربي

د17: المغاربة يضيعون فرصة التسديد داخل منطقة الجزاء الإيرانية

د17: تدخل عنيف من الإيراني من وحيد أميري ضد المغربي يونس بلهندة

د11: الحارس المغربي منير محمدي يمسك تمرير عرضية إيرانية

د9: بطاقة صفراء للاعب الإيراني مسعود شجاعي بعد تدخل عنيف ضد مبارك بوصوفة

د7: اللاعب المغربي أيوب الكعبي يضيع تسديد بجانب المرمى

د5: إصابة اللاعب المغربي أمين حارث

د3: ضربة مغربية برأس يونس بلهندة فوق المرمى

د2: كلة ركنية من يونس بلهندة.

د2: تسديدة مغربية بقدم أمين حارث مرت بجانب عارضة المرمى الإيراني.

تشكيلة المغرب

منير المحمدي، أشرف حكيمي، مهدي بنعطية، رومان سايس، حكيم زياش، كريم الأحمدي، أيوب الكعبي، يونس بلهندة،

مبارك بوصوفة، نور الدين امرابط، أمين حريت

تشكيلة إيران

علي رضا بیرانوند، إحسان حاجي صافي، روزبه شيشمي، مسعود شجاعي، مرتضى بوراليجانجي، أوميد إبراهيمي،

كريم أنصاري، وحيد أميري، علي جاهان بخش، سردار أزمون، رامين رضائيان