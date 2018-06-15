وتقام المباراة على ملعب إيكاترينبرغ أرينا بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

وانتهت أول مباراة بين المنتخب الروسي والمنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة، بفوز الدب الروسي على الأخضر بخماسية نظيفة محتلا صدارة المجموعة بـ3 نقاط.

وأعرب المدرب الأرجنتيني، هيكتور كوبر، لمنتخب مصر عن تفاؤله بالمباراة قائلا: "متفائل بهذه المباراة وبقدرتنا على تقديم مباراة جيدة أمام أوروغواي وتحقيق الفوز".

تشكيلة منتخب أوروغواي

حراسة المرمى: فيرناندو موسليرا

الدفاع: جييرمو فاريلا ودييغو غودين وخوسيه خيمينيز ومارتن كاسيريس

الوسط: نايتان نانديز ورودرغيو بينتانكور وماتياس فيتشينو وجورجيان دي أراسكياتا

الهجوم: لويس سواريز وإدينسون كافاني

تشكيلة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد عبد الشافي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: مروان محسن

تفاصيل المباراة

ق4: بداية هادئة للمباراة بين الفريقين والكرة حائرة في نصف الملعب