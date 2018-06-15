وتقام المباراة على ملعب إيكاترينبرغ أرينا بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

وانتهت أول مباراة بين المنتخب الروسي والمنتخب السعودي ضمن منافسات المجموعة، بفوز الدب الروسي على الأخضر بخماسية نظيفة محتلا صدارة المجموعة بـ3 نقاط.

تفاصيل المباراة

د 4: بداية هادئة للمباراة بين الفريقين والكرة حائرة في نصف الملعب.

د 5: بداية هجومية للمنتخب المصري بإنطلاقة لتريزيجيه من الجبهة اليسرى لكن المدافع دييغو غودين تدخل في الوقت المناسب.

د 7: مهاجم أوروغواي كافاني وتسديدة قوية على مرمى الشناوي.

د 11: أول تسديدة للمنتخب المصري من محمود تريزيجه على مرمى أوروغواي.

د 13: تسديدة من لويس سواريز ولكن خارج الملعب.

د 23: سواريز يضيع هدفا محققا لأوروغواي ويسدد الكرة خارج المرمى.

د43: هجمات متبادلة بين مصر وأوروغواي مع قرب نهاية الشوط الأول.

انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 0-0 وسط ظهور جيد للمنتخب المصري في معظم فترات المباراة.

د49: دخول سام مرسي بديلا لطارق حامد بعد خروجه متأثرا بإصابته.

د58: تبديل أول لمنتخب أوروغواي كريستيان رودريغيز بديلا لجيورجيان دي أراسايتا.

د63: تبديل ثاني لمنتخب مصر دخول محمود كهربا وخروج مروان محسن.

د70: لمسة يد على لويس سواريز تفسد هجمة خطيرة لأوروغواي.

د72: تسديدة قوية لأحمد فتحي تصدى لها الحارس.

د74: الشناوي ينقذ مرمى المنتخب المصري من هدف مؤكد لسواريز.

د80: تسديدة من محمد النني ولكنها تعلو العارضة.

د81: تبديل ثالث لمنتخب مصر بنزول رمضان صبحي بديلا لعمرو وردة.

د 82: تسديدة قوية جدا من كافاني والشناوي يتألق بصدة رائعة.

د83: تبديل ثالث لمنتخب أوروغواي.