وستلتقي البرتغال بإسبانيا على ملعب فيشت الأولمبي في مدينة سوتشي، حيث سيواجه رونالدو، 6 من زملائه في فريق ريال مدريد الذين يلعبون في صفوف إسبانيا، في مباراة يعتبرها كثيرون "نهائي مبكر" في ثنائي من أقوى الفرق في المونديال.

وسيكون رونالدو على موعد للمواجهة مع زملائه في الريال، ممن يلعبون في صفوف منتخب إسبانيا، وهم: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، سيرجيو راموس، إيسكو، ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز.

والتقى الفريقان في 35 مباراة دولية، فازت إسبانيا في 13 منها، مقابل 6 للبرتغال، فيما تعادلا 13 مرة.

وخاض منتخب إسبانيا 59 مباراة بالمونديال، كان أولها عام 1934 حين فاز على البرازيل 3-0، وفاز بـ29 منها مقابل 12 تعادلا و18 هزيمة.

أما المنتخب البرتغالي فقد خاض 26 مباراة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وقد فاز بـ13 وتعادل بـ4 وخسر 9 مباريات.