ويقول مسؤولون روس إنهم يعتقدون أن أوكرانيا تحشد وجودها العسكري في المنطقة على سبيل "الاستفزاز" خلال البطولة.

وأشارت "رويترز" إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من أن هناك حشدا عسكريا أوكرانيا كما زعمت موسكو، كما لم يرد تأكيد بذلك من مسؤولين في كييف.

وذكرت ثلاثة مصادر مقربة من الجيش الروسي أن قواته حول شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، وضعت في حالة تأهب قتالي قصوى، وأشار مصدران آخران إلى أن القرار مرتبط بكأس العالم.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مفوضا بالحديث مع الإعلام بشأن خطط العمليات العسكرية: "بسبب كأس العالم والتوقعات باستفزازات محتملة من أوكرانيا حول ساحل القرم اتخذ القادة القرار بزيادة مستوى التأهب العسكري للأسطول".