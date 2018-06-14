ويأمل المنتخب الروسي الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، في تحقيق نتيجة إيجابية ببداية مشواره، تسهل عليه مهمة الصعود إلى الدور الثاني.

وفي المقابل، يسعى منتخب السعودية العائد إلى المونديال بعد غياب 12 عاما، إلى تحقيق مفاجأة في لقاء الافتتاح.

ويبدأ "الدب الروسي" صاحب الضيافة اللقاء بتشكيلة تضم: إيغور أكينفيف، ماريو فيرنانديز، إليا كوتيبوف، سيرغي إغناشيفيتش، يوري جيركوف، يوري غازينسكي، رومان زوبنين، ألكساندر غولوفين، ألكساندر ساميدوف، ألان زاغوف، فيدور سمولوف، المدير الفني: ستانيسلاف شيرشيسوف (روسي).

أما منتخب "الأخضر" فيخوض اللقاء بتشكيلة مكونة من: عبد الله المعيوف، محمد البريك، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، ياسر الشهراني، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، تيسير الجاسم، سالم الدوسري، يحيى الشهري، محمد السهلاوي، المدير الفني: خوان أنطونيو بيتزي (أرجنتيني).

ق23: زاغوف يغادر الملعب اضطراريا بعد إصابته ويحل محله دينيس شيرشيف في أول تغيير باللقاء.

ق21: أول تهديد سعودي على مرمى روسيا.. السهلاوي يسدد برأسه كرة مرت بجانب شباك أكينفيف.

ثلث ساعة على بداية الشوط الأول.. المنتخب الروسي متماسك ويشن هجمات على فترات وارتباك سعودي بعد تلقي الهدف الأول.

ق15: المعيوف ينقذ مرمى السعودية من الهدف الثاني بعد هجمة منظمة لروسيا.

ق12: غازينسكي يسجل الهدف الأول لروسيا من ضربة رأس.

ق11: هجمة منظمة لروسيا تنتهي بتسديدة غير متقنة لزاغوف.

ق7: عمر هوساوي يتصدى لفرصة خطيرة كادت تهز الشباك السعودية بعد هجمة روسية سريعة.

ق6: المنتخب السعودي يتماسك ولاعبوه يكتسبون الثقة ويتناقلون الكرة بعد تخطي رهبة البداية.

ق3: ضغط روسي من البداية مدفوعا بالحضور الجماهيري المكثف لأصحاب الأرض.

صافرة بداية المباراة للحكم الأرجنتيني نستور بيتانا، معلنة الانطلاق الرسمي لفعاليات كأس العالم 2018.